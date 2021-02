Bonus smartphone | cos' è e chi può richiederlo

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 27 febbraio 2021) Ilè stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e si pone lo scopo di accelerare il processo di digitalizzazione del nostro Paese. In realtà iltelefono ha lo scopo di far avere alle famiglie che non possono permetterselo un dispositivo elettronico connesso a Internet. Ilin questione è contenuto nel kit digitalizzazione e va ad affiancare il già esistentepc, tablet e internet allo scopo di sostenere la transazione digitale anche per i nuclei familiari che hanno poche possibilità economiche. Scopriamo nei dettagli cos'è e chi può richiedere questo importante aiuto. Cos'è il? Il cosiddetto kit digitalizzazione consiste in alcune misure che hanno lo scopo di aiutare gli italiani a crescere dal punto di vista digitale ...