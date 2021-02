Antonio Insigne: 'Spero nei gol di Lorenzo e Roberto... e nella vittoria del Napoli' (Di sabato 27 febbraio 2021) Napoli - " La sfida tra Lorenzo e Roberto? Vorrei finisse come all'andata, con il Napoli che vince con il Benevento e il gol di entrambi ". Parola di Antonio Insigne , fratello degli attaccanti di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 febbraio 2021)- " La sfida tra? Vorrei finisse come all'andata, con ilche vince con il Benevento e il gol di entrambi ". Parola di, fratello degli attaccanti di ...

sportli26181512 : Antonio #Insigne: 'Spero nei gol di Lorenzo e Roberto... e nella vittoria del Napoli': Il più grande dei fratelli c… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Antonio Insigne: “Mi auguro che domani vada come all’andata, gol di ent… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MATCH - Napoli-Benevento, Antonio Insigne: 'Vorrei che segnassero Lorenzo e Roberto come all'andata, con la vittoria de… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MATCH - Napoli-Benevento, Antonio Insigne: 'Vorrei che segnassero Lorenzo e Roberto come all'andata, con la vittoria de… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MATCH - Napoli-Benevento, Antonio Insigne: 'Vorrei che segnassero Lorenzo e Roberto come all'andata, con la vittoria de… -