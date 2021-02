Adriana Volpe, l’ex marito sbotta: “Sei falsa. Ecco la verità” (Di sabato 27 febbraio 2021) Le affermazioni di Adriana Volpe, sulla fine del suo matrimonio con Roberto Parli, non sono piaciute all’ex marito che ha puntato il dito e l’ha accusata di essere falsa. Insomma, ha accusato la sua ex moglie di avere detto delle cose che non corrisponderebbero alla realtà. Cosa l’imprenditore non ha apprezzato su quello che la conduttrice di Ogni Mattina ha dichiarato? Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 27 febbraio 2021) Le affermazioni di, sulla fine del suo matrimonio con Roberto Parli, non sono piaciute alche ha puntato il dito e l’ha accusata di essere. Insomma, ha accusato la sua ex moglie di avere detto delle cose che non corrisponderebbero alla realtà. Cosa l’imprenditore non ha apprezzato su quello che la conduttrice di Ogni Mattina ha dichiarato? Roberto Parli, exdi, Articolo completo: dal blog SoloDonna

