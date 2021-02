Addio allo stadio della Roma, l’ippica: “Catastrofe per Tor di Valle” (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – La vicenda dello stadio della Roma a Tor di Valle “è stata una catastrofe per il mondo dell’ippica”. Sono queste le voci e convinzioni che arrivano dal mondo di questo sport, rimasto senza un impianto storico come quello romano, dopo la decisione di costruire sopra le sue ceneri lo stadio del club giallorosso. Dalla chiusura datata 30 gennaio 2013, che aveva fatto seguito dell’accordo firmato il 30 dicembre 2012 negli Usa tra l’allora presidente della Roma James Pallotta e il costruttore Luca Parnasi, proprietario del terreno, si sono rincorsi annunci, voci, smentite, accuse. Fino all’annuncio ufficiale dei Friedkin, i nuovi proprietari del club: è impossibile portare avanti il progetto. Leggi su dire (Di sabato 27 febbraio 2021) ROMA – La vicenda dello stadio della Roma a Tor di Valle “è stata una catastrofe per il mondo dell’ippica”. Sono queste le voci e convinzioni che arrivano dal mondo di questo sport, rimasto senza un impianto storico come quello romano, dopo la decisione di costruire sopra le sue ceneri lo stadio del club giallorosso. Dalla chiusura datata 30 gennaio 2013, che aveva fatto seguito dell’accordo firmato il 30 dicembre 2012 negli Usa tra l’allora presidente della Roma James Pallotta e il costruttore Luca Parnasi, proprietario del terreno, si sono rincorsi annunci, voci, smentite, accuse. Fino all’annuncio ufficiale dei Friedkin, i nuovi proprietari del club: è impossibile portare avanti il progetto.

