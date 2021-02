Vive da eremita, è il fratello di una famosa conduttrice: chi è? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lui è il fratello di una nota e amata conduttrice. Lei presto partirà per un famoso reality di Canale 5: avete capito di chi si tratta? L’uomo nella foto è il fratello maggiore di una nota conduttrice. Tra i due ci sono 7 anni. Lui si chiama Domenico ed ha 45 anni. Vive da eremita in una casa in montagna, senza usufruire del benefit di televisione e gas. Certamente agli antipodi della sorella, che oggi cavalca l’onda del successo. Dopo aver partecipato ad un famoso programma in cui i vip si sfidano a colpi di danze, e cioè Ballando con le stelle, presto questa famosa presentatrice partirà per il celebre reality di Canale 5, L’isola dei Famosi. Con questi ultimi due indizi dovreste facilmente aver capito di chi si tratta e infatti stiamo, ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lui è ildi una nota e amata. Lei presto partirà per un famoso reality di Canale 5: avete capito di chi si tratta? L’uomo nella foto è ilmaggiore di una nota. Tra i due ci sono 7 anni. Lui si chiama Domenico ed ha 45 anni.dain una casa in montagna, senza usufruire del benefit di televisione e gas. Certamente agli antipodi della sorella, che oggi cavalca l’onda del successo. Dopo aver partecipato ad un famoso programma in cui i vip si sfidano a colpi di danze, e cioè Ballando con le stelle, presto questapresentatrice partirà per il celebre reality di Canale 5, L’isola dei Famosi. Con questi ultimi due indizi dovreste facilmente aver capito di chi si tratta e infatti stiamo, ...

lamescolanza : Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza gas» - GossipItalia3 : Elisa Isoardi pronta a sbarcare su l’Isola dei Famosi: «Mio fratello mi sta insegnando molto, lui vive da eremita»… - infoitcultura : Ecco il fratello eremita di Elisa Isoardi vive in montagna senza tv e gas - folklorve : sentite non mi lamento di quel manzo di ewan ma insomma obi wan fa la fame su tatooine vive come un eremita con le… - zazoomblog : Elisa Isoardi pronta a sbarcare su l’Isola dei Famosi: «Mio fratello mi sta insegnando molto lui vive da eremita» -… -