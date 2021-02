Sostituiva l' Iban dell' imprenditore con il proprio | arrestata truffatrice

Ultime Notizie dalla rete : Sostituiva Iban

IL GIORNO

In quello stesso momento, interviene per sostituirlo con il proprio codice: a questo punto, l'ignara vittima esegue il bonifico non sul conto corrente del venditore, ma su quello del truffatore ...In quello stesso momento, interviene per sostituirlo con il proprio codice: a questo punto, l'ignara vittima esegue il bonifico non sul conto corrente del venditore, ma su quello del truffatore ...Venezia, 26 febbraio 2021 - La Guardia di Finanza di Treviso, coordinata dalla Procura di Milano, ha bloccato una particolare frode informatica, realizzata da una romena ai danni di un imprenditore ve ...