«Sono come il virus»: polemiche in Germania per gli insulti contro una boyband coreana in radio – Il video (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Sono come quella me**a di virus, dovrebbero andare in vacanza in Corea, ma del Nord». Sono le frasi di stampo razzista che stanno scatenando molte polemiche in Germania. Nel corso del programma Matuschke dell’emittente Bayern3, il dj Matthias Matuschik ha attaccato con frasi xenofobe la boyband sudcoreana Bts. Il gruppo è largamente seguito sia in Asia che in Occidente, dove ha raggiunto il successo partecipando a programmi tv e live show. L’attacco del dj è arrivato dopo che il gruppo si è esibito nel corso del noto programma Mtv-Unplugged, durante il quale ha arrangiato il brano Fix You dei Coldplay. «È una blasfemia che una boyband faccia una cover di un brano del genere, e lo dico da ateo!», ha rincarato la dose il conduttore ... Leggi su open.online (Di venerdì 26 febbraio 2021) «quella me**a di, dovrebbero andare in vacanza in Corea, ma del Nord».le frasi di stampo razzista che stanno scatenando moltein. Nel corso del programma Matuschke dell’emittente Bayern3, il dj Matthias Matuschik ha attaccato con frasi xenofobe lasudBts. Il gruppo è largamente seguito sia in Asia che in Occidente, dove ha raggiunto il successo partecipando a programmi tv e live show. L’attacco del dj è arrivato dopo che il gruppo si è esibito nel corso del noto programma Mtv-Unplugged, durante il quale ha arrangiato il brano Fix You dei Coldplay. «È una blasfemia che unafaccia una cover di un brano del genere, e lo dico da ateo!», ha rincarato la dose il conduttore ...

