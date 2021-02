Serie A, Inter-Genoa: probabili formazioni e dove vedere il match (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo il successo nel derby per 3-0 sul Milan, l’Inter vuole continuare a vincere per avvicinarsi sempre più al traguardo finale. Un momento magico per la squadra nerazzurra che non vuole svegliarsi ora ma cercare di allungare la distanza dalle inseguitrici. Anche il Genoa vive un periodo di ottima forma. La “cura” Ballardini ha ridato animo, vigore e gioco ad una squadra che mesi fa aveva quasi toccato il fondo. Il pareggio agguantato nel finale(in 10) contro il Verona nell’ultimo turno di campionato ha messo in luce il grande lavoro dell’allenatore rossoblù e il cuore di una squadra che non smette mai di crederci. Inter-Genoa sarà una partita giocata da due squadre in salute che vogliono continuare ad ottenere punti per continuare a credere nel proprio traguardo. Ecco le ultime da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dopo il successo nel derby per 3-0 sul Milan, l’vuole continuare a vincere per avvicinarsi sempre più al traguardo finale. Un momento magico per la squadra nerazzurra che non vuole svegliarsi ora ma cercare di allungare la distanza dalle inseguitrici. Anche ilvive un periodo di ottima forma. La “cura” Ballardini ha ridato animo, vigore e gioco ad una squadra che mesi fa aveva quasi toccato il fondo. Il pareggio agguantato nel finale(in 10) contro il Verona nell’ultimo turno di campionato ha messo in luce il grande lavoro dell’allenatore rossoblù e il cuore di una squadra che non smette mai di crederci.sarà una partita giocata da due squadre in salute che vogliono continuare ad ottenere punti per continuare a credere nel proprio traguardo. Ecco le ultime da ...

