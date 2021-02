**Sanremo: Ricchi e Poveri, ‘ci ha visto litigare e fare pace, per noi quel palco è tutto’** (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “quel palco per noi significa tutto. Significa l’inizio, la storia della nostra separazione, del nostro ritrovamento. Sanremo è complice della nostra vita, ormai facciamo parte dell’arredamento. Gli dobbiamo tantissimo, va guardato e sostenuto”. Così i Ricchi e Poveri all’Adnkronos, alla vigilia della 71ma edizione del festival di Sanremo, commentano la kermesse che li ha visti trionfare nel 1985 con l’indimenticabile hit ‘Se m’innamoro’. Il quartetto composto da Marina Occhiena, Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Franco Gatti, reduce dalla reunion che nel 2020 li ha visti ricongiungersi dopo tanti anni proprio su quel palco, esorta quindi gli italiani a guardare la manifestazione in tv, soprattutto per le difficoltà di questo anno così ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “per noi significa tutto. Significa l’inizio, la storia della nostra separazione, del nostro ritrovamento. Sanremo è complice della nostra vita, ormai facciamo parte dell’arredamento. Gli dobbiamo tantissimo, va guardato e sostenuto”. Così iall’Adnkronos, alla vigilia della 71ma edizione del festival di Sanremo, commentano la kermesse che li ha visti trionnel 1985 con l’indimenticabile hit ‘Se m’innamoro’. Il quartetto composto da Marina Occhiena, Angelo Sotgiu, Angela Brambati e Franco Gatti, reduce dalla reunion che nel 2020 li ha visti ricongiungersi dopo tanti anni proprio su, esorta quindi gli italiani a guardare la manifestazione in tv, soprattutto per le difficoltà di questo anno così ...

