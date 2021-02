Roma-Braga | El Shaarawy | “Che emozione tornare all’Olimpico! Gol? Non deve essere un’ossessione”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Lasupera senza patemi d'animo ile si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League.VIDEO Europa League,3-1: Dzeko ritrova il sorriso e Fonseca agli ottavi. Gli highlights del matchUn gradito ritorno tra i giallorossi è stato quello di Stephan Elche non è andato inma ha offerto una prestazione di grande livello. L'esterno d'attacco ex Shanghai Shenhua, ai microfoni diTV, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."È stata una bellaa giocare dal primo minuto all'Olimpico. Sono felice soprattutto per la vittoria della squadra. È stato un successo importante per la nostra crescita. L'atteggiamento è stato giusto. Palo? Sono stato sfortunato ma da quello è nato il ...

SkySport : Fonseca dopo Roma-Braga: 'Grande atteggiamento. Infortunio Dzeko? Domani vedremo' - SkySport : ??? ROMA-BRAGA 3-1 Risultato finale ? ? #Dzeko (24’) ? #Perez (75’) ? aut. #Cristante (88’) ? #Mayoral (90+1’) ? Eu… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Sporting Braga 2-1, autorete di Cristante B. (ROM) - ASR192711 : RT @emilianoavanti: La ROMA sfragna il braga 3:1 (Sembra facile) e accede agli ottavi di Europa league. il mio commento tecn… - siamo_la_Roma : ?? Dal doppio confronto con il #Braga ?? C'è una doppia lezione da imparare ?? Di cosa si tratta? Ce ne parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Braga

La, dopo lo 0 - 2 dell'andata, regola ilpure all'Olimpico grazie a un gol in apertura del bosniaco che raccoglie il tap - in dopo il palo colpito con un tiro a giro da El Shaarawy. In ...... nei quali la squadra di Paulo Fonseca ha ottenuto una doppia vittoria contro lo Sporting. ... merito della squadra ma anche un piccolo aiuto dal sorteggio , che non aveva offerto allauna ...Mario Mandzukic e Ismael Bennacer non sembrano ancora pronti a rientrare. Lo staff medico ha già stilato il piano rientro.Le notizie della rassegna stampa giallorossa in un click La Roma vince contro il Braga ed è agli ottavi di finale di Europa League. All’Olimpico segna Dzeko che poi si ferma per infortunio: salterà il ...