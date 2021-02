Ritrovato morto in casa dopo le dimissioni dall’ospedale (Di venerdì 26 febbraio 2021) La tragica vicenda che ha coinvolto un uomo da poco dimesso dall’ospedale in seguito ad un incidente stradale. Ambulanza (Facebook)Una vicenda che ha dell’incredibile che arriva da Sesto Fiorentino, dove un uomo, 58enne, Ritrovato morto in casa nella sua abitazione, dopo essere stato dimesso dall’ospedale in seguito ad un incidente stradale. Sul posto sono subito accorsi gli operatori sanitarie le forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La notizia ha sconvolto la comunità circostante, considerate le dinamiche che hanno portato alla morte dell’uomo. Chiesta l’autopsia da parte del pm Giacomo Pastelli, che per provare a dare una sorta di linearità all’intera vicenda ha disposto che l’esame vanga in ogni caso disposto. In mattinata, l’uomo ... Leggi su chenews (Di venerdì 26 febbraio 2021) La tragica vicenda che ha coinvolto un uomo da poco dimessoin seguito ad un incidente stradale. Ambulanza (Facebook)Una vicenda che ha dell’incredibile che arriva da Sesto Fiorentino, dove un uomo, 58enne,innella sua abitazione,essere stato dimessoin seguito ad un incidente stradale. Sul posto sono subito accorsi gli operatori sanitarie le forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La notizia ha sconvolto la comunità circostante, considerate le dinamiche che hanno portato alla morte dell’uomo. Chiesta l’autopsia da parte del pm Giacomo Pastelli, che per provare a dare una sorta di linearità all’intera vicenda ha disposto che l’esame vanga in ogni caso disposto. In mattinata, l’uomo ...

