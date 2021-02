Proteste in Niger: 2 morti e centinaia di arresti (Di venerdì 26 febbraio 2021) Proseguono le Proteste in Niger dopo l’elezione di Mohamed Bazoum. Secondo quanto riferito dai media e confermato dal ministro dell’interno, 2 persone sarebbero decedute durante le manifestazioni di protesta contro il nuovo presidente. centinaia di manifestanti, tra cui ex politici, si troverebbero in stato di arresto. Perchè si stanno verificando manifestazioni e Proteste in Niger? Leggi su periodicodaily (Di venerdì 26 febbraio 2021) Proseguono leindopo l’elezione di Mohamed Bazoum. Secondo quanto riferito dai media e confermato dal ministro dell’interno, 2 persone sarebbero decedute durante le manifestazioni di protesta contro il nuovo presidente.di manifestanti, tra cui ex politici, si troverebbero in stato di arresto. Perchè si stanno verificando manifestazioni ein

Intanto nel mondo Internazionale Proteste in Niger: 2 morti e centinaia di arresti Le proteste in Niger, finora, hanno provocato 2 morti e 468 arresti. A scatenare le proteste, la denuncia di brogli elettorali.

