Mondiali Juniores di sci, i bergamaschi Della Vite e Bendotti guidano l’Italia (Di venerdì 26 febbraio 2021) A distanza di pochi giorni, Filippo Della Vite tornerà ad assaporare il clima dei Mondiali. Convocato per la rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo e chiamato a svolgere il ruolo di apripista, il 19enne di Ponteranica sarà uno dei protagonisti Della kermesse dedicata agli Juniores. Organizzata in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, la competizione si svolgerà a Bansko dal 3 al 10 marzo e sarà un’occasione importante per il giovane talento bergamasco per confrontarsi con i propri coetanei. Ad accompagnarlo sulle nevi bulgare vi sarà anche il castionese Matteo Bendotti, il quale proverà a far bene nelle discipline tecniche dopo aver già ottenuto i primi punti di Coppa Europa. A completare il contingente azzurro (ridotto all’osso a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) A distanza di pochi giorni, Filippotornerà ad assaporare il clima dei. Convocato per la rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo e chiamato a svolgere il ruolo di apripista, il 19enne di Ponteranica sarà uno dei protagonistikermesse dedicata agli. Organizzata in forma ridotta a causa dell’emergenza sanitaria, la competizione si svolgerà a Bansko dal 3 al 10 marzo e sarà un’occasione importante per il giovane talento bergamasco per confrontarsi con i propri coetanei. Ad accompagnarlo sulle nevi bulgare vi sarà anche il castionese Matteo, il quale proverà a far bene nelle discipline tecniche dopo aver già ottenuto i primi punti di Coppa Europa. A completare il contingente azzurro (ridotto all’osso a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito ...

Mondiali Juniores di sci, i bergamaschi Della Vite e Bendotti guidano l'Italia

