Luxury Private Properties rilancia 3 alberghi storici in Sicilia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Labitalia) - Tre struttureerene, tra cui lo storico Hotel Excelsior di Palermo, saranno recuperate ete grazie al contratto di sviluppo sottoscritto da, impresa del settore turismo focalizzata sugli investimentieri nel segmento lusso, che ha puntato su tre località strategiche dell'Isola: oltre che sul capoluogo, anche Siracusa e Taormina. Grazie al finanziamento ottenuto da Invitalia per oltre 14,5 mln di euro, quindi, eviterà la chiusura dell'Hotel Exclesior di Palermo, che passerà dalle 4 alle 5 stelle lusso con un restyling e l'offerta di servizi aggiuntivi, mantenendo i livelli occupazionali esistenti ( “Il contratto di sviluppo che abbiamo sottoscritto - spiega Costanza Giotti, socia e ...

Tre strutture alberghiere siciliane, tra cui lo storico Hotel Excelsior di Palermo, saranno recuperate e rilanciate grazie al contratto di sviluppo sottoscritto da Luxury Private Properties, impresa del settore turismo focalizzata sugli investimenti alberghieri nel segmento lusso, che ha puntato su tre località strategiche dell'Isola: oltre che sul capoluogo, ... Grazie al finanziamento di Invitalia saranno rilanciati tre alberghi storici in Sicilia. Con contratto di sviluppo da Invitalia finanziamento di 14,5 mln per hotel di lusso a Palermo, Siracusa e Taormina ...