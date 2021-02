Le previsioni meteo di sabato 27 febbraio

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord, ampi soleggiamenti al Centro. Bel tempo al Sud. – Altra giornata all’insegna del bel tempo sulla penisola italiana con ampi soleggiamenti. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo nel corso della giornata. Nord – Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord. Addensamenti compatti interesseranno le Alpi ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Centro – Cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centrali Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro con ampi soleggiamenti nel corso della giornata. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 20 gradi. Sud – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni ...