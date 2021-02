L’appello di Ursula von der Leyen | le imprese farmaceutiche collaborino tra loro per produrre vaccini

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La presidente della Commissione europea,von der, ha rivendicato con forza la scelta di cooperare con l'industria farmaceutica, e di far collaborare lefra, per la produzione deianti-Covid, sulla base di una condivisione volontaria dei brevetti ("voluntary licensing"), confermando la riluttanza dell'Esecutivo comunitario a ricorrere, invece, alle licenze obbligatorie ("compulsory licensing") in modo che tutti gli impianti disponibili siano utilizzati per la produzione di scala necessaria alla vaccinazione di massa in corso nell'Ue. Von derlo ha sottolineato rispondendo alle domande dei giornalisti, nella conferenza stampa online al termine della videoconferenza dei capi di Stato e di governo dell'Ue sull'emergenza Covid-19."Io sostengo - ha ...