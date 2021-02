Lancet | Nei bambini la ' variante inglese' non aumenta il rischio di malattia grave

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La cosiddetta ‘’ del virus Sars-CoV-2 non colpisce di più irispetto agli altri e nonildi infezionein questa fascia di età. Lo affermano in un intervento sulla rivista TheChild and Adolescent Health un gruppo di esperti del King’s College Hospital di Londra. Nella clinica londinese, scrivono gli autori, sono arrivati 20 minori positivi al Covid nel mese di marzo 2020, mentre tra il primo novembre 2020 e il 19 gennaio 2021 i ricoveri sono stati 60. “Non sono state trovate differenze significative per età e proporzione di pazienti con comorbidità tra i due gruppi - scrivono gli autori -. La presenza di casi gravi che necessitavano di ossigeno o supporto ventilatorio è stata bassa in entrambe le ‘ondate’, ed è ...

"Non abbiamo trovato prove di malattie più gravi nei bambini e nei giovani durante la seconda ondata" di Covid-19", scrive in un intervento su 'The Lancet Child and Adolescent Health' un gruppo di ...La cosiddetta 'variante inglese' del virus Sars-CoV-2 non colpisce di più i bambini rispetto agli altri e non aumenta il rischio di infezione grave in questa fascia di età.