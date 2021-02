KIMI | Steven Soderbergh dirigerà Zoe Kravitz per HBO

(Di venerdì 26 febbraio 2021)sarà alla regia di, il suo prossimo progetto per HBO Max che vedrà protagonista Zoësu una sceneggiatura di David Koepp. Chi si occuperà della sceneggiatura? Da sottolineare il prestigioso nome per la sceneggiatura: il film scritto da David Koepp (che ricoprirà anche il ruolo di produttore, insieme a Michael Polaire), nome molto noto a Hollywood soprattutto per gli script, ad esempio, di Jurassic Park (1993), Carlito’s Way (1993), Mission: Impossible (1996), Panic Room (2002) e Spider-Man (2002). Di cosa parlerà? Il film, che sarà presentato in anteprima solo sulla piattaforma streaming HBO Max, sarà un thriller incentrato su un tecnico informatico, soggetto ad attacchi di panico causati dagli spazi aperti e dal contatto con le altre persone, che scopre ...

