Karamoko | “La barca affondava | mio fratello voleva mi salvassi per diventare calciatore”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Su quellapotevano starci 60 persone, ma noi eravamo in 143. Era piena, non ci stavamo, ma chi aveva organizzato il viaggio era armato e ci ha spinto a forza tutti dentro. Non c’era spazio per muoversi”.La guerra, la fuga sul barcone, la perdita dele il sogno realizzato di giocare a calcio in Italia. IlCherif, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova, racconta per la prima in televisione, a Verissimo, la sua storia di dolore e riscatto, raccolta nell’autobiografia “Salvati tu che hai un sogno”. A Verissimo il ragazzo ricorda il suo terribile calvario per arrivare in Italia. Scappato dalla guerra in Guinea, ha attraversato il deserto per arrivare a Tripoli, in un viaggio dove è stato tenuto prigioniero e dove ha subito terribili torture. Nel 2017, insieme a suo ...