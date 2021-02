Isola 15 | annunciati altri tre naufraghi tra cui un amato protagonista di Ballando con le stelle

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La sedicesima edizione de L’dei Famosi condotta da Ilary Blasi è vicinissima all’esordio: il 15 marzo è la nuova data ufficiale di partenza. Oltre alla conferma di Massimiliano Rosolino nel ruolo di inviato e di Iva Zanicchi e la giunonica Elettra Lamborghini che siederanno le poltrone nel ruolo di opinioniste, i profili social del game–show hanno svelato i primiufficiali che prenderanno a far parte del cast. Dopo lo youtuber Awed, l’attore Brando Giorgi, Vera Gemma – exdi Pechino Express – la modella Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Akash kamur, l’ex Miss Italia Carolina Stramare e Ferdinando Guglielmotti, alla lista, si aggiungono Angela Melillo, la comica Valentina Persia e Gilles Rocca, come pubblicato sul profilo Instagram de L’dei Famosi: E voi che ne pensate degl’ultimi ...

Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi sono le nuove Opinioniste La quindicesima edizione de L'... Nelle ultime ore sono stati annunciati i primi concorrenti ufficiali, tra cui Elisa Isoardi che è ...La sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi è vicinissima all'esordio: il 15 marzo è la nuova data ufficiale di partenza. Oltre alla conferma di Massimiliano Rosolino nel ...Massimiliano Rosolino all'Isola dei famosi avrà un ruolo davvero importante, perchè sarà il nuovo inviato dall'Honduras.