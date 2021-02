“Immenso uomo!”. Walter Zenga, il commovente gesto per Andrea dopo l’eliminazione dal GF Vip (Di venerdì 26 febbraio 2021) Andrea Zenga è stato l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finalissima, sconfitto al televoto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando, il figlio di Walter Zenga ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà. Ospite di Casa Chi, l’ex vippone ha fatto il punto sulla sua esperienza e ha svelato particolari inediti sulla sua relazione con Rosalinda Cannavò, iniziata proprio tra le mura della casa del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Fuori ho trovato un affetto incredibile, mi stanno inondando di messaggi bellissimi e non me lo aspettavo, è una cosa davvero incredibile”. Su Rosalinda ha poi raccontato: “Ho vissuto da dicembre nella casa e da quando c’ero io Rosalinda è sempre stata se stessa, senza scheletri nell’armadio e mi baso su quello che ho vissuto e provato, ma ho conosciuto una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)è stato l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finalissima, sconfitto al televoto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando, il figlio diha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà. Ospite di Casa Chi, l’ex vippone ha fatto il punto sulla sua esperienza e ha svelato particolari inediti sulla sua relazione con Rosalinda Cannavò, iniziata proprio tra le mura della casa del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Fuori ho trovato un affetto incredibile, mi stanno inondando di messaggi bellissimi e non me lo aspettavo, è una cosa davvero incredibile”. Su Rosalinda ha poi raccontato: “Ho vissuto da dicembre nella casa e da quando c’ero io Rosalinda è sempre stata se stessa, senza scheletri nell’armadio e mi baso su quello che ho vissuto e provato, ma ho conosciuto una ...

