Il dl Ristori va in pensione | arriva il decreto Sostegno

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il governo cambia nome al: si dovrebbe chiamare. Ma la sostanza non cambia. Stando a quanto appreso e riferito dall’ANSA, il governo dovrebbe cambiare nome al piano di aiuti destinato alle categorie colpite dalle chiusure legate alla gestione dell’emergenza coronavirus. Finisce così l’epoca dei decretie inizia quella del, come dovrebbe chiamarsi il nuovodestinato ai gestori delle attività colpiti dalle chiusure. Per la conferma dovremo attendere ovviamente la presentazione del nuovo, che dovrebbe essere approvato all’inizio della prossima settimana. Coronavirus, ilcambia nome: si chiama ...