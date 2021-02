Il Bologna perde Baldursson e Tomiyasu: non ci saranno col Napoli (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Bologna, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che Baldursson e Tomiyasu hanno riportato dei problemi muscolari che li terranno fuori per le prossime settimane e salteranno la sfida col Napoli in programma il prossimo 7 marzo. Gli esami cui sono stati sottoposti Andri Baldursson e Takehiro Tomiyasu hanno evidenziato rispettivamente una lesione del retto femorale destro e una lesione del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane per entrambi. Tomiyasu era inoltre l’unico giocatore di movimento del campionato insieme a Glik ad aver giocato tutte le partite disputate finora dal primo minuto, ma entrambi perderanno questo primato dopo la squalifica del polacco, costretto anche lui a saltare la partita ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il, attraverso un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, ha fatto sapere chehanno riportato dei problemi muscolari che li terranno fuori per le prossime settimane e salteranno la sfida colin programma il prossimo 7 marzo. Gli esami cui sono stati sottoposti Andrie Takehirohanno evidenziato rispettivamente una lesione del retto femorale destro e una lesione del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane per entrambi.era inoltre l’unico giocatore di movimento del campionato insieme a Glik ad aver giocato tutte le partite disputate finora dal primo minuto, ma entrambiranno questo primato dopo la squalifica del polacco, costretto anche lui a saltare la partita ...

