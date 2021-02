Giorgio Petrosyan imbattibile: vittoria numero 104, Kiria si arrende al fuoriclasse del kickboxing (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giorgio Petrosyan si è confermato imbattibile e ha conquistato la vittoria numero 104 della sua gloriosa carriera (su 110 incontri disputati, per il resto ci sono 2 sconfitte, 2 pareggi e 2 no-contest). Il lottatore italo-armeno, considerato il miglior kickboxer al mondo, ha sconfitto il georgiano Davit Kiria nell’evento One: Fist of Fury andato in scena a Singapore. Il ribattezzato The Doctor ha così sconfitto nuovamente questo avversario come era già successo nel 2012, ma questa volta il georgiano lo ha impensierito salvo poi finire in calo il terzo round. Petrosyan, già vincitore del World Grand Prix di One per i pesi leggeri (con annesso milione di dollari di montepremi), ha dichiarato di accettare la sfida lanciatagli da Nong-O Gaiyanghadao, pluricampione di ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)si è confermatoe ha conquistato la104 della sua gloriosa carriera (su 110 incontri disputati, per il resto ci sono 2 sconfitte, 2 pareggi e 2 no-contest). Il lottatore italo-armeno, considerato il miglior kickboxer al mondo, ha sconfitto il georgiano Davitnell’evento One: Fist of Fury andato in scena a Singapore. Il ribattezzato The Doctor ha così sconfitto nuovamente questo avversario come era già successo nel 2012, ma questa volta il georgiano lo ha impensierito salvo poi finire in calo il terzo round., già vincitore del World Grand Prix di One per i pesi leggeri (con annesso milione di dollari di montepremi), ha dichiarato di accettare la sfida lanciatagli da Nong-O Gaiyanghadao, pluricampione di ...

enrica_emme : RT @Gazzetta_it: La leggenda della #kickboxing vince ancora: per #Petrosyan sono 104 vittorie. E già lancia la prossima sfida #OneFc #thedo… - Gazzetta_it : La leggenda della #kickboxing vince ancora: per #Petrosyan sono 104 vittorie. E già lancia la prossima sfida #OneFc… - fight_shield : Ottimo ritorno nel ring per il nostro fenomeno della Kickboxing Giorgio Petrosyan! - _thePrince7 : Ennesimo capolavoro di Giorgio Petrosyan ???????? #ONEFistsOfFury #ONEChampionship #WeAreOne - fight_shield : In questa puntata del nostro podcast parliamo anche dei ritorni nel ring di Giorgio Petrosyan e Daniele Scardina! -

