Gentiloni ai Paesi Ue: “Non è il momento di stringere la cinghia” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paolo Gentiloni a ‘Radio Anch’io’: “In questo momento non si può stringere la cinghia. Sostenere l’economia”. ROMA – Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io, Paolo Gentiloni ha chiesto agli Stati membri di non stringere la cinghia. “In questo momento – ha ricordato il commissario economico, riportato da RaiNews – diciamo a tutti i Paesi di sostenere l’economia e rispondere alla crisi perché non ne siamo fuori. Questo non vuol dire che nel medio periodo i Paesi con più alto debito non debbano essere prudenti“. Vaccini Paolo Gentiloni ha parlato anche dei vaccini: “E’ molto difficile produrre nelle quantità che erano state promesse e noi dobbiamo esigere che queste case farmaceutiche ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paoloa ‘Radio Anch’io’: “In questonon si puòla. Sostenere l’economia”. ROMA – Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io, Paoloha chiesto agli Stati membri di nonla. “In questo– ha ricordato il commissario economico, riportato da RaiNews – diciamo a tutti idi sostenere l’economia e rispondere alla crisi perché non ne siamo fuori. Questo non vuol dire che nel medio periodo icon più alto debito non debbano essere prudenti“. Vaccini Paoloha parlato anche dei vaccini: “E’ molto difficile produrre nelle quantità che erano state promesse e noi dobbiamo esigere che queste case farmaceutiche ...

Radio1Rai : ??Il #debito? Non è il momento di stringere la cinghia, ma di sostenere l’economia. Questo però non vuol dire che ne… - news_mondo_h24 : Gentiloni ai Paesi Ue: “Non è il momento di stringere la cinghia” - EuropeDirectMT : ?? Il debito? Non è il momento di stringere la cinghia, ma di sostenere l’economia. Questo però non vuol dire che ne… - CaleEuropaEdic : RT @Radio1Rai: ??Il #debito? Non è il momento di stringere la cinghia, ma di sostenere l’economia. Questo però non vuol dire che nel medio p… - Alice160383 : RT @Lucrezi97533276: Il commissario #Gentiloni ci spiega che l’Italia non era in ritardo per il #RecoveryPlan anzi è uno dei 20 paesi ad av… -