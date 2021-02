Gaia di EA Motive cancellato dopo 6 anni di sviluppo

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Un progetto dal nome in codice "" dello sviluppatore di Star Wars Squadrons EA Motve Studios è statoessere stato in fase diper sei, secondo un report di Bloomberg. Secondo le fonti di Bloomberg, Electronic Arts ha interrotto losuprima di dargli un titolo ufficiale. Il gioco era stato mostrato durante l'EA Play nel giugno 2020, quando il publisher ha presentato alcuni filmati definendolo un "nuovo gioco altamente ambizioso e innovativo che mette il potere e la creatività" nelle mani del giocatore. Il report di Bloomberg traccia anche la traiettoria dellodi, affermando che il progetto ha iniziato i suoi primi passi nel 2015 quando l'ex produttore esecutivo di Assassin's ...

Eurogamer_it : #EAMotive: il progetto #Gaia chiude i battenti dopo 6 anni di sviluppo. -

Ultime Notizie dalla rete : Gaia Motive

Everyeye Videogiochi

Un progetto dal nome in codice "Gaia" dello sviluppatore di Star Wars Squadrons EA Motve Studios è stato cancellato dopo essere stato in fase di sviluppo per sei anni, secondo un report di Bloomberg.Stando all'ultimo report di Jason Schreier, Electronic Arts ha cancellato Gaia, la nuova IP su cui EA Motive ha lavorato per oltre 5 anni.