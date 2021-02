Draghi vuole una Protezione civile più centrale e sostituisce Borrelli con Curcio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto ministeri con il quale si procede alla riorganizzazione di alcuni dicasteri del nuovo governo Draghi. A partire dal Ministero di Transizione ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto ministeri con il quale si procede alla riorganizzazione di alcuni dicasteri del nuovo governo. A partire dal Ministero di Transizione ...

Corriere : ?? Draghi vuole sostituire Borrelli - Corriere : Protezione civile, si cambia: Draghi vuole sostituire Borrelli - repubblica : Governo Draghi, offensiva Lega sul Viminale ma Lamorgese fa muro: Molteni sottosegretario rivendica i decreti sicur… - Deiana_Luca9 : Draghi vuole fare concorrenza a Conte sul capitolo disuguaglianze. - FanariNella : RT @Annaelegalita: @matteosalvinimi Ok, è tutto giusto per chi vuole vaccinarsi,ma per quelli che non vogliono,come la mettiamo con il pass… -