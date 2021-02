D’Amato | dovremmo rimanere zona gialla | Rt a 0 94

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “In base ai nostri calcoli credo che il Lazio restera’. L’RT e’ a 0,94, con meno posti letto occupati. Ma decidera’ sempre il Ministero della Salute”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, in un’intervista sul Messaggero. “Nel Lazio abbiamo 63 casi di varianti, due mutazioni brasiliane, il resto inglesi- ha sottolineato- Dobbiamo capire se alcuni ceppi riducono la copertura vaccinale, ma finora lo Spallanzani ci ha rassicurato”. Alla domanda sul possibile debutto di micro-zone rosse a Roma, l’assessore ha replicato: “Si’, in altre fasi abbiamo gia’ delimitato alcuni plessi, alla Garbatella o sulla Casilina. Al momento per fortuna non vedo situazioni cosi’ gravi a Roma”.