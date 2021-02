Covid | Conte | ' pandemia può mettere a dura prova solidità sistema democratico'

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Una lectio magistralis in cui torna, un passo dopo l'altro, alla gestione della, soffermandosi su tutti i passaggi più delicati dell'emergenza che il suo governo è stato chiamato ad affrontare. "Uno dei problemi più delicati - dice Giuseppeintervenendo alla scuola di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Firenze, dove oggi è tornato per la sua prima lezione dopo l'addio a Palazzo Chigi - è stata la decisione sulla tipologia dei provvedimenti e le modalità procedimentali per mezzo delle quali introdurre le misure dinimento del contagio e di mitigazione del rischio epidemiologico, nella consapevolezza che unacosì severa rischia di alterare in modo significativo l'equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, rischiando dia ...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Una lectio magistralis in cui torna, un passo dopo l'altro, alla gestione della pandemia, soffermandosi su tutti i passaggi più delicati dell'emergenza che il suo governo è ...
Giuseppe Conte, diretta video streaming Università Firenze: lectio magistralis ex premier che parla della pandemia Covid, da lockdown a Dpcm e Ue.