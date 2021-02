Covid, chiudere le scuole per vaccinare docenti e Ata: l’idea è sempre più diffusa (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'idea di chiudere le scuole per un dato periodo di tempo ed attivare la Dad al 100% e sfruttare la chiusura per procedere alla vaccinazione di docenti e Ata è sempre più diffusa. Si tratta di una soluzione pensata a livello locale, anche se tutto dipende dal calendario di vaccinazione, che cambia per ogni regione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'idea dileper un dato periodo di tempo ed attivare la Dad al 100% e sfruttare la chiusura per procedere alla vaccinazione die Ata èpiù. Si tratta di una soluzione pensata a livello locale, anche se tutto dipende dal calendario di vaccinazione, che cambia per ogni regione. L'articolo .

