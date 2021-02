Covid: a 19 anni avanti senza paura con movie su Amazon e un brano al David di Donatello (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Labitalia) - "Se si ha una passione si può andare avanti nonostante le difficoltà. Credo fermamente che ognuno di noi sia in grado di superare le situazioni più difficili se mosso da una forte passione, da una voglia implacabile di ottenere qualcosa; mi riferisco a quel 'sacro fuoco' di cui spesso di parla. Se non si supera l'ostacolo che possiamo trovarci davanti nella nostra strada, evidentemente non si voleva abbastanza raggiungere quel determinato obiettivo. Io la penso così. Nessuno dal mio punto di vista è impossibilitato davvero a superare una avversità sul proprio cammino: per riuscirci, basta mantenere la calma ed andare avanti con fiducia". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Greta (al secolo, Greta Elizabeth Mariani) 19 anni: una ricca gavetta musicale alle spalle, con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Labitalia) - "Se si ha una passione si può andarenonostante le difficoltà. Credo fermamente che ognuno di noi sia in grado di superare le situazioni più difficili se mosso da una forte passione, da una voglia implacabile di ottenere qualcosa; mi riferisco a quel 'sacro fuoco' di cui spesso di parla. Se non si supera l'ostacolo che possiamo trovarci dnella nostra strada, evidentemente non si voleva abbastanza raggiungere quel determinato obiettivo. Io la penso così. Nessuno dal mio punto di vista è impossibilitato davvero a superare una avversità sul proprio cammino: per riuscirci, basta mantenere la calma ed andarecon fiducia". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia Greta (al secolo, Greta Elizabeth Mariani) 19: una ricca gavetta musicale alle spalle, con un ...

