"Che schifo, fuori subito". Dayane choc con Pierpaolo: è molto grave (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si scatena una nuova polemica al Grande Fratello Vip, che vede al centro ancora Dayane Mello e in particolare alcune frasi che avrebbe rivolto a Pierpaolo Pretelli parlando del suo rapporto con Giulia Salemi. Ma cosa avrà mai detto la modella brasiliana? E perché il web se la sta prendendo così tanto? Dayane spiega a Pierpaolo come vivere il suo rapporto con Giulia Salemi. Partiamo dal principio. A finire nell'occhio del ciclone sono state le battutine che Dayane Mello ha rivolto a Pierpaolo Pretelli, al quale ha praticamente spiegato: come vivere i suoi momenti di intimità insieme a Giulia Salemi… "Non pensare di amarla – ha esordito la Mello – trattala male così impara già subito, devi educarla bene! Buttala sulla parete subito che così ...

