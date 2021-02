Canon annuncia EOS M50 Mark II

(Di venerdì 26 febbraio 2021) , l’erede della pluripremiata mirrorless che sarà disponibile al pubblico dal 25 marzo 2021 In seguito alla crescente richiesta di apparecchiature fotografiche di elevata qualità in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei moderni creatori di contenuti, , erede della pluripremiata EOS M50. Il forte desiderio di creare, condividere e guardare contenuti su Instagram, YouTube e Twitch non mostra segni di rallentamento: le persone dedicano sempre più tempo alla scoperta di nuovi hobby e all’apprendimento di nuove competenze. Nella sola Europa , tra il terzo trimestre 2019 e il secondo trimestre 2020, l’uso di TikTok ha registrato un aumento del 93%, nella fascia di età compresa tra 16 e 64 anni. EOS M50II è una fotocamera mirrorless di dimensioni ridotte, ma potente, che rende l’intero processo, dallo scatto al caricamento dei contenuti sempre ...

