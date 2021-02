Brescia – Pauroso incidente sulla A4 | due camion vanno a fuoco chiusa l’autostrada

(Di venerdì 26 febbraio 2021)sulA4: dopo lo schianto, duesono andati atra i caselli diOvest e Ospitaletto.all’alba di venerdì sulA4, nel tratto traOvest e Ospitaletto, in territorio di quest’ultimo in direzione Milano. Intorno alle 6.30 il violento schianto tra due articolati, da cui si è

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Pauroso

BresciaToday

incidente sull' Autostrada A4 all'alba di oggi, nel tratto traOvest ed Ospitaletto, in direzione Milano. Due camion si sono schiantati e si è scatenato un terribile incendio, ...incidente venerdì pomeriggio sull'autostrada A4, in territorio di Desenzano del Garda: è qui che poco prima delle 14 si sono scontrati due mezzi pesanti, uno di questi ad alto rischio poiché ...Pauroso incidente sull’Autostrada A4 all’alba di oggi, nel tratto tra Brescia Ovest ed Ospitaletto, in direzione Milano. Due camion si sono schiantati e si è scatenato un terribile incendio, fortunata ...BRESCIA CALCIO - Sconfitta per il Brescia nel derby contro la Cremonese. Ecco l'analisi fornita quest'oggi da "La Gazzetta dello Sport".