Bozza nuovo Dpcm: le regole in arrivo per spostamenti, negozi e seconde case (Di venerdì 26 febbraio 2021) Bozza nuovo Dpcm: le regole in arrivo È attesa per oggi la prima Bozza del nuovo Dpcm anti-Covid, il primo del governo Draghi. Misure rigorose per fermare i contagi: il provvedimento entrerà in vigore il 6 marzo e resterà valido per un mese, Pasqua inclusa. Gli allentamenti saranno minimi: rimarranno in vigore coprifuoco, obbligo di mascherina e distanziamento. Rimane il sistema delle fasce di colore, ma le ordinanze per i cambi saranno operative dal lunedì successivo, “salvando” i week end. Ecco cosa dovrebbe prevedere il nuovo Dpcm: • Palestre e piscine chiuse: consentita invece l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa; • Cinema e teatri chiusi fino ad aprile: si lavora a un ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 febbraio 2021): leinÈ attesa per oggi la primadelanti-Covid, il primo del governo Draghi. Misure rigorose per fermare i contagi: il provvedimento entrerà in vigore il 6 marzo e resterà valido per un mese, Pasqua inclusa. Gli allentamenti saranno minimi: rimarranno in vigore coprifuoco, obbligo di mascherina e distanziamento. Rimane il sistema delle fasce di colore, ma le ordinanze per i cambi saranno operative dal lunedì successivo, “salvando” i week end. Ecco cosa dovrebbe prevedere il: • Palestre e piscine chiuse: consentita invece l’attività motoria individuale all’aperto come la camminata, la bici e la corsa; • Cinema e teatri chiusi fino ad aprile: si lavora a un ...

Daniele_Manca : Oggi la bozza del nuovo Dpcm e i nuovi colori delle regioni: sei rischiano la zona arancione (anche Lombardia e Laz… - ilriformista : Oggi verrà consegnata la bozza del #Dpcm alle Regioni, ma il provvedimento sarà in continuità con quelli di Conte - zazoomblog : Il Piemonte torna arancione in bilico Lazio e Campania. Oggi la bozza del nuovo Dpcm - #Piemonte #torna #arancione… - infoitinterno : Nuovo Dpcm Draghi, oggi la bozza. I nuovi colori delle regioni: sei in zona arancione, due in rosso - infoitinterno : Nuovo Dpcm, oggi la prima bozza: le misure in arrivo per spostamenti, negozi e seconde case -