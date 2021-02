(Di sabato 27 febbraio 2021) Strepitosa vittoria per Danieleper koall’ottava ripresa. Tre destri di seguito e un’azione a due mani mandano completamente fuori causa Cesar: lo sfidante in difesa passiva finisce al tappeto e l’arbitro non può far altro che decretare finito il match con quattro round di anticipo. Fino ad allora si era rivelato un match complicatissimo quello che metteva in palio il titolodell’Unione Europea alla Milano Boxing Night.ha disputato un match positivo, un po’ altalenante ma al cospetto di un avversario duro e rognoso. Il verdetto, che sarebbe stato fino ad allora francamente incerto, lo ha visto prevalere per koin un ottavo round davvero intenso. IL RACCONTO DELL’INCONTRO –parte molto ...

sportface2016 : #Boxe, #Scardina batte #Nunez per ko tecnico: King Toretto conquista la cintura UE dei supermedi - MarSte92__ : RT @Eros70183028: #DAZNBoxeItaly è molto mediatico è questo fa bene alla boxe italiana ma scardina è un pugile forte? - Eros70183028 : #DAZNBoxeItaly è molto mediatico è questo fa bene alla boxe italiana ma scardina è un pugile forte? - contelazarus : Scardina è ora di mettercela tutta!! Grandissimi match introduttivi... serata boxe entusiasmante #DAZNboxeitaly - FFramatts : Grandi @NiccoPavesi e #alessandroduran La Grande Boxe su DAZN prima delle due serate di Boxe #scardina #canelo #daznboxeitaly -

Daniele Scardina ha sconfitto Cesar Nunez per ko tecnico all'ottavo round e ha conquistato il titolo dell'Unione Europea dei pesi supermedi. Il ribattezzato King Toretto ha trionfato contro il rognoso ...