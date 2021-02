Boxe | Canelo e Yildirim segnano lo stesso identico peso

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il super campione dei pesi medi WBA / WBCAlvarez e lo sfidante Avni ‘Mr. Robot ‘hanno segnato entrambi lo167,6 libbre venerdì, per l’incontro di sabato a Miami, in Florida. Entrambi combattenti sembrano in ottima forma e completamente pronti per la battaglia di sabato sera all’Hard Rock Stadium di Miami. Si attendono 15.000 fan per assistere a questa sfida e saranno rumorosi rispetto ai silenziosi combattimenti al coperto che i fan dellahanno visto dall’inizio della pandemia più di un anno fa. Concosì grande favorito, sarà interessante vedere se riuscirà a finire il match senza subire una sconfitta contro il motivatissimo(54-1-2, 36 KO) sembrava molto definito al, e non ...

Il super campione dei pesi medi WBA / WBC Canelo Alvarez e lo sfidante Avni 'Mr. Robot 'Yildirim hanno segnato entrambi lo stesso peso 167,6 libbre venerdì, per l'incontro di sabato a Miami, in Florida. A due mesi di distanza dalla vittoria contro Callum Smith, Canelo Alvarez è pronto al ritorno in ring. Il campione messicano affronterà Avni Yildirim con in palio il titolo mondiale WBC e WBA dei pesi medi.