Barcellona, parla Koeman: "Mi piace stare sotto pressione. Pensiamo partita dopo partita" (Di venerdì 26 febbraio 2021) dopo la sconfitta pesantissima con il Psg, il Barcellona sta affrontando giorni difficili.Il successo infrasettimanale con l'Elche non ha placato le acque e la squadra catalana giocherà sabato 27 febbraio contro il Siviglia, in un match crocevia per le speranze di titolo. Il tecnico blaugrana, Ronald Koeman, ha parlato in conferenza oggi alla vigilia del match.Il Barcellona sta vivendo un periodo durissimo, con la crisi finanziaria e l'elezioni sempre più vicine. Ad aggiungersi a queste molteplici problematiche c'è una stagiona fin qui negativa, con il posto di Koeman che appare sempre più in bilico. Il tecnico olandese però non si tira indietro, e sa bene quanto pesi essere l'allenatore dei catalani: "Sono consapevole del fatto che essere allenatore ...

