Atalanta | Percassi non ci sta | «L’arbitro era in soggezione È stato uno shock»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Antonioè tornato a parlare dell’arbitraggio in-Real Madrid Antonio, presidente dell’, non ci sta e in una intervista a La Gazzetta dello Sport è tornato a puntare il dito controStieler reo di aver favorito il Real Madrid in Champions League.– «Posso dire l’impressione chiarissima che mi è rimasta addosso di tutta la situazione:. E il risultato conseguente: è stata strafavorita la squadra più importante, sulla carta e per la storia. Che poi, dire impressione è sbagliato. Il termine impressione può andar bene se c’è un solo episodio dubbio: io, da quanti ce sono stati, me li sono dovuti appuntare per non rischiare di dimenticarne qualcuno».– «Èuno ...