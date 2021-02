Adani: “L’Inter deve cambiare: prima in Serie A e ultima nel girone di Champions. Il modello è la Dea”. (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'opinionista di Sky Sport Lele Adani è intervenuto alla Bobo TV su Twitch, ospite di Bobo Vieri. L'ex difensore dell'Inter ha voluto esprimere le proprie idee analizzando anche il calcio italiano: "L'Europa rivela tutto: l'Inter è prima in campionato, ma si è piazzata ultima nel girone di Champions. I nerazzurri stanno facendo un percorso di crescita, ma in Europa vanno sempre fuori prima delle fasi finali. Cosa vuol dire? Che devi rinnovare le idee, come fa l'Atalanta. La Dea è l'esempio da seguire: in Champions ha realizzato il suo sogno e lo ha saputo anche vivere. A Madrid gli uomini di Gasperini se la giocheranno nonostante la sconfitta dell'andata". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'opinionista di Sky Sport Leleè intervenuto alla Bobo TV su Twitch, ospite di Bobo Vieri. L'ex difensore dell'Inter ha voluto esprimere le proprie idee analizzando anche il calcio italiano: "L'Europa rivela tutto: l'Inter èin campionato, ma si è piazzataneldi. I nerazzurri stanno facendo un percorso di crescita, ma in Europa vanno sempre fuoridelle fasi finali. Cosa vuol dire? Che devi rinnovare le idee, come fa l'Atalanta. La Dea è l'esempio da seguire: inha realizzato il suo sogno e lo ha saputo anche vivere. A Madrid gli uomini di Gasperini se la giocheranno nonostante la sconfitta dell'andata". ITA Sport Press.

