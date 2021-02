Vietti sul Milan | “Contro Stella Rossa e Roma saranno partite importanti”

PianetaMilan : @pierovietti sul @acmilan : 'Contro #StellaRossa e @OfficialASRoma saranno partite importanti'… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietti sul

Pianeta Milan

'Siamo - è la conclusione dell'ex vicepresidente del Csm Michele- davanti ad una controriforma che rimette al centro della scena il pm e il giudice. Il contrario della legge che avevo scritto ...Per i rookies Arbolino e, ancora non sufficientemente veloci, ma contenti per la confidenza ... dall'analisi della telemetria guida già in modo adeguato alla Moto2: questo dà molta fiducia...Seconda e ultima giornata di test conclusa per i team Moto2 e Moto3 a Valencia: buone sensazioni per i nuovi e i debuttanti con buoni tempi sul giro ...Le ultime notizie sul Milan. Piero Vietti ha parlato del Milan e dell'importanza di fare bene nelle gare contro la Stella Rossa e la Roma ...