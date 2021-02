Vaccini, la diretta l'audizione delle case farmaceutiche in Commissione Ue (Di giovedì 25 febbraio 2021) A partire dalle 16 i rappresentanti ad alto livello delle case farmaceutiche coinvolte nella produzione di Vaccini contro il Covid - 19 saranno ascoltati in audizione dalle commissioni Ambiente e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) A partire dalle 16 i rappresentanti ad alto livellocoinvolte nella produzione dicontro il Covid - 19 saranno ascoltati indalle commissioni Ambiente e ...

bambinogesu : ??Venerdì #26febbraio, dalle 15.00, saremo in diretta su Facebook per parlare dei #vaccini contro il #Covid19. Rispo… - Europarl_IT : Alle 16:00 ha inizio il dibattito sui vaccini #COVID19: come aumentarne la produzione e ottimizzarne la distribuzi… - zazoomblog : Vaccini la diretta laudizione delle cause farmaceutiche in Commissione Ue - #Vaccini #diretta #laudizione #delle - AnnickQuemper : RT @Europarl_IT: Alle 16:00 ha inizio il dibattito sui vaccini #COVID19: come aumentarne la produzione e ottimizzarne la distribuzione? P… - proftv2000 : RT @TGTGTV2000: #GovernoDraghi, #chiusure, #ordinanze, #vaccini. Questa sera a #TGtg ospiti @a_bassolino presidente @fondazionesudd e @Gio… -