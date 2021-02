Tragedia per Alisson. Il padre muore affogato in una diga in Brasile (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un dramma per Alisson Becker, portiere del Liverpool, ex Roma e San Paolo. La scorsa notte, infatti, il giocatore è stato raggiunto dalla notizia della prematura scomparsa del padre, José Agostinho Becker. 57 anni, padre anche di Muriel, estremo difensore della Fluminense. L’uomo è affogato in una diga nel ranch di proprietà, all’interno dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Le ricerche sono iniziate dopo qualche ora dalla sua assenza e in serata in sommozzatori hanno ritrovato il corpo senza vita. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Un dramma perBecker, portiere del Liverpool, ex Roma e San Paolo. La scorsa notte, infatti, il giocatore è stato raggiunto dalla notizia della prematura scomparsa del, José Agostinho Becker. 57 anni,anche di Muriel, estremo difensore della Fluminense. L’uomo èin unanel ranch di proprietà, all’interno dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Le ricerche sono iniziate dopo qualche ora dalla sua assenza e in serata in sommozzatori hanno ritrovato il corpo senza vita. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

