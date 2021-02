Terrorismo, condannato a Bologna muratore tunisino 26enne che si autoaddestrava per la Jihad (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si addestrava per la Jihad e, per questo motivo, un muratore tunisino ventiseienne, Babhoumi Mounir, arrestato a Parma un anno fa con l’accusa di “autoaddestramento ad attività con finalità di Terrorismo anche internazionale“, è stato condannato a tre anni, sei mesi e 20 giorni dal gup del Tribunale di Bologna, Domenico Truppa. La Procura aveva chiesto quattro anni di carcere per il giovane muratore residente a Busseto e fermato nel febbraio del 2020, al termine di un’indagine della Digos e della Polizia postale, coordinata dal pm bolognese Antonella Scandellari. Attualmente Babhoumi Mounir si trova in carcere a Sassari. Nel suo smartphone erano stati trovati migliaia di file con indicazioni su come costruire esplosivi o altre armi, video di attentati, esecuzioni di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Si addestrava per lae, per questo motivo, unventiseienne, Babhoumi Mounir, arrestato a Parma un anno fa con l’accusa di “autoaddestramento ad attività con finalità dianche internazionale“, è statoa tre anni, sei mesi e 20 giorni dal gup del Tribunale di, Domenico Truppa. La Procura aveva chiesto quattro anni di carcere per il giovaneresidente a Busseto e fermato nel febbraio del 2020, al termine di un’indagine della Digos e della Polizia postale, coordinata dal pm bolognese Antonella Scandellari. Attualmente Babhoumi Mounir si trova in carcere a Sassari. Nel suo smartphone erano stati trovati migliaia di file con indicazioni su come costruire esplosivi o altre armi, video di attentati, esecuzioni di ...

