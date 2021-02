Sottosegretari del governo Draghi | le nomine | chi ha vinto e chi ha perso

you_trend : Con la nomina di 39 Sottosegretari (a cui va aggiunto il già nominato segretario del CdM #Garofoli), questa è la co… - Rinaldi_euro : Nicola Molteni, Claudio Durigon, Tiziana Nisini, Alessandro Morelli, Rossano Sasso, Stefania Pucciarelli, Lucia Bon… - pfmajorino : Continuo a non comprendere lo stupore di quelli che han tifato per l'operazione del governo di tutti e poi rimangon… - Banto000 : RT @andrea_zuddas: Più che dei #sottosegretari, sarei un po’ più preoccupato del sorpresone che Giavazzi e il Cotta ci stanno preparando. R… - parpagnowow : RT @carlakak: SCHIFO SENZA FINE!!! Nominato Sottosegretario alla Giustizia con l'ok anche del M5S F.P. Sisto (Forza Italia), Avvocato di B… -

Ultime Notizie dalla rete : Sottosegretari del

Mentre il pallottoliere politico segna: 11per il M5s, 9 per la Lega, 6 per FI e Pd, 2 per Italia Viva, uno di Leu, unoCentro democratico, e uno a +Europa. Oltre che a livello di ...La listaalla presidenzaConsiglio : Deborah Bergamini (Fi), Simona Malpezzi (PD - rapporti con il Parlamento); Dalila Nesci (M5S - Sud e coesione territoriale); Assuntela Messina (...Il coordinatore dei Verdi fa notare che i sottosegretari della Lega sono tutti pro-trivelle e pro-Stretto di Messina, mentre la sinistra ha lasciato i dicasteri ecologici in mano alla destra ...Ha una casa a San Gimignano, è stata assessore comunale ad Arezzo. “Farò a breve - dichiara - un passaggio con i sindaci del territorio, mi sono già arrivate le congratulazioni anche del primo cittadi ...