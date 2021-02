Sanremo 2021, Morgan torna a provocare Bugo: “Il suo brano già presentato a Baglioni due anni fa”. Ma ecco come stanno le cose (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ad un anno di distanza da uno dei fuori programma storici del Festival di Sanremo con Morgan che cambia il testo del brano in gara “Sincero” contro il suo ormai ex amico e collega Bugo, continuano le tensioni tra i due. Morgan in una story su Instagram ha lanciato la “bomba”: “Ho visto che la canzone con cui Bugo andrà a Sanremo è quella che presentò due anni fa a Baglioni e fu bocciata“. La canzone incriminata dal cantautore è “E invece sì”. Proprio Bugo in una intervista a La Repubblica aveva affermato: “Quando Amadeus mi ha chiesto se volessi tornare gli ho detto che mi sarei messo subito al lavoro per scrivere una bella canzone. Ci ho messo tutta l’anima, era già pronta ad aprile”. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ad un anno di distanza da uno dei fuori programma storici del Festival diconche cambia il testo delin gara “Sincero” contro il suo ormai ex amico e collega, continuano le tensioni tra i due.in una story su Instagram ha lanciato la “bomba”: “Ho visto che la canzone con cuiandrà aè quella che presentò duefa ae fu bocciata“. La canzone incriminata dal cantautore è “E invece sì”. Proprioin una intervista a La Repubblica aveva affermato: “Quando Amadeus mi ha chiesto se volessire gli ho detto che mi sarei messo subito al lavoro per scrivere una bella canzone. Ci ho messo tutta l’anima, era già pronta ad aprile”. Ma ...

tvsorrisi : Avete già letto tutti i testi di Sanremo 2021 su Sorrisi? Quali sono quelli che vi piacciono di più? ?? - rtl1025 : Per riascoltare @MetaErmal in diretta su RTL 102.5 vai al link????? #Sanremo2021 #ErmalMetal - rtl1025 : Rivedi i Top Moments di #password ?? Oggi in diretta i @thisismaneskin ???? #Sanremo2021 #Maneskin - LaStampa : Ventimiglia, screening da oggi con il camper. I tamponi antigenici effettuati dell’Asl ai cittadini su base volonta… - enricoscubla : Mi è arrivata la 3 litri di Montenegro official sponsor Attico Sanremo 2021 ?? -