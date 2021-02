Pramac Racing, le Ducati di Zarco e Martin (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pramac Racing Team, squadra satellite di Ducati ormai dal lontano 2005, svela le nuove livree per la stagione 2021. La squadra italiana (alla 20^ stagione nel Motomondiale) ha lasciato partire verso il team ufficiale i pupilli Miller e Bagnaia. A sostituirli saranno il francese Johann Zarco che, dopo il divorzio anticipato nel 2019 da KTM, si è legato lo scorso anno al team Esponsorama. Al suo fianco Jorge Martin, il promettente spagnolo in arrivo dalla Moto2. Ecco le nuove Desmosedici del Pramac Racing Team Pramac Racing ha deciso, anche in virtù della promozione dei suoi precedenti piloti nel team factory, di schierare per la stagione 2021 un pilota di esperienza e un rookie. Johann Zarco viene da un anno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)Team, squadra satellite diormai dal lontano 2005, svela le nuove livree per la stagione 2021. La squadra italiana (alla 20^ stagione nel Motomondiale) ha lasciato partire verso il team ufficiale i pupilli Miller e Bagnaia. A sostituirli saranno il francese Johannche, dopo il divorzio anticipato nel 2019 da KTM, si è legato lo scorso anno al team Esponsorama. Al suo fianco Jorge, il promettente spagnolo in arrivo dalla Moto2. Ecco le nuove Desmosedici delTeamha deciso, anche in virtù della promozione dei suoi precedenti piloti nel team factory, di schierare per la stagione 2021 un pilota di esperienza e un rookie. Johannviene da un anno di ...

