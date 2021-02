Paolo Benvegnù, chi è: carriera e curiosità sul cantautore (Di giovedì 25 febbraio 2021) Progetti, album e collaborazioni, cosa sapere su . (screenshot video)Ex leader degli Scisma, fondati nel 1993 e con cui ha pubblicato tre dischi, Paolo Benvegnù, classe 1969, è uno dei cantautori italiani più apprezzati dalla critica negli ultimi trent’anni. Solista dal 2000, con gli Scisma ha anche vinto il Premio Ciampi nel 1998, suonando in tutta Europa. Insieme a Marco Parente lavora a Trasparente, disco di quest’ultimo mentre solo nel 2004 esce Piccoli fragilissimi film, un raffinatissimo album d’esordio. Leggi anche –> Fortapasc: il caso del giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra La sua carriera ha una svolta proprio dopo quel disco, a cui ne seguiranno nell’arco di tre lustri altri cinque, l’ultimo dei quali, Dell’odio dell’innocenza, è uscito nel 2020 in piena pandemia. Oltre che scrivere e ... Leggi su ck12 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Progetti, album e collaborazioni, cosa sapere su . (screenshot video)Ex leader degli Scisma, fondati nel 1993 e con cui ha pubblicato tre dischi,, classe 1969, è uno dei cantautori italiani più apprezzati dalla critica negli ultimi trent’anni. Solista dal 2000, con gli Scisma ha anche vinto il Premio Ciampi nel 1998, suonando in tutta Europa. Insieme a Marco Parente lavora a Trasparente, disco di quest’ultimo mentre solo nel 2004 esce Piccoli fragilissimi film, un raffinatissimo album d’esordio. Leggi anche –> Fortapasc: il caso del giornalista Giancarlo Siani ucciso dalla camorra La suaha una svolta proprio dopo quel disco, a cui ne seguiranno nell’arco di tre lustri altri cinque, l’ultimo dei quali, Dell’odio dell’innocenza, è uscito nel 2020 in piena pandemia. Oltre che scrivere e ...

