Nuovo DPCM Draghi fino al 6 aprile 2021 | Pasqua in lockdown?

(Di giovedì 25 febbraio 2021) C’è attesa di sapere con esattezza cosa conterrà ildiche dovrebbe esser valido dal 6 marzoal 6compresa. Il Ministro della Salute Speranza ha parlato spiegando meglio la situazione attuale. Intanto le notizie relative al Covid delle ultime ore non fanno ben sperare: oltre il 30% delle attuali infezioni in Italia è dovuto alla variante inglese e secondo gli scienziati a metà marzo sarà predominante in tutto il Paese. È questo il dato fornito dagli esperti dell’Istituto superiore di Sanità e del Cts durante l’incontro con il premier: gli esperti avrebbero ribadito i rischi legati a possibili aperture. Sempre più mini-zone rosse in Italia da Nord a Sud. Gli ultimi provvedimenti in Lombardia, dove la ...

... Mariastella Gelmini nel corso dell'incontro in videconferenza con le Regioni, spiegando che il governa conta di fare avere entro domani la prima bozza del", quindi in grande anticipo ...E' iniziato in videoconferenza il confronto tra governo ed enti locali sulche sostituirà fino al 6 aprile quello del 16 gennaio scorso che scadrà il 5 marzo. Come Draghi aveva già annunciato nel suo discorso in parlamento la linea delgoverno è quella di ...COVID-19, SVOLTA SULLA SCUOLA: LA POSSIBILE DECISIONE DI DRAGHI. Coronavirus, Speranza annuncia che il nuovo Dpcm sarà valido fino a Pasqua: "Varrà dal 6 marzo al 6 aprile" Il Dpcm attualmente in ...