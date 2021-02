Nuova variante Covid a New York, allarme dei ricercatori (Di giovedì 25 febbraio 2021) Una Nuova forma di coronavirus si sta rapidamente diffondendo a New York. Lo hanno annunciato i ricercatori del Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, secondo quanto riporta il New York Times. La Nuova variante, denominata B.1.526, è stata identificata la prima volta in campioni raccolti a New York a novembre e, entro la metà di febbraio, ammontava al 12% dei casi rilevati nella città. Secondo i ricercatori, la variante L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 febbraio 2021) Unaforma di coronavirus si sta rapidamente diffondendo a New. Lo hanno annunciato idel Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, secondo quanto riporta il NewTimes. La, denominata B.1.526, è stata identificata la prima volta in campioni raccolti a Newa novembre e, entro la metà di febbraio, ammontava al 12% dei casi rilevati nella città. Secondo i, laL'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

